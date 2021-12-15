معرض421 يطلق قصصاً ملهمة احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض421، وجهة للفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية، عبر طيف واسع من المجالات الفنية، عن إطلاق سلسلة محادثات بودكاست، بعنوان «مستقبل في طيات الماضي»، ومن إنتاج شبكة «كيرنينج كلتشرز»، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ⁠

يتضمن البودكاست قصصاً عن خمسين عاماً وأكثر. تحملنا القصص في رحلة عبر تاريخ الإمارات، بأعين فنانين يرسمون صوراً لم نرها من قبل من الماضي العريق، والحاضر المتجدد، إلى المستقبل المشرق، تشمل كلاً من المصورين لمياء قرقاش ومحمد سمجي، الفنان شريراج جيوتش، ميرنا عياد المستشارة الفنية الرائدة، والأخوين خالد وغيث عبد الله، مؤسسي بيت يدو الفني. كما تتضمن برامج معرض 421 ورش عمل ومعارض وسوقاً وعروضاً للفنون.