افتتاح معرض «عام الخمسين» في ندوة الثقافة والعلوم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، المعرض التشكيلي «عام الخمسين» ضمن احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور سلطان راشد الكيتوب سفير فوق العادة ومفوض من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية بلغاريا، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود.صلاح القاسم، وجمال الخياط، ومريم ثاني أعضاء مجلس الإدارة، ود.سعيد حارب ود.عبدالرزاق الفارس ود.موزة الشرهان ود.نجاة مكي والمستشار د.علي راشد الكيتوب والفنان إبراهيم جمعة، ونخبة من المهتمين والمعنيين.

وأشاد معالي محمد المر بالمشاركات والتجارب الفنية، ولفت إلى اتساع مشاركة وحضور الفنان والفن التشكيلي الإماراتي بمختلف مجالاته في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار معاليه إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية والغاليريهات الفنية في تبني المواهب الإماراتية واحتوائها وتشجيعها على مزيد من الإبداع، ما أتاح الفرصة لاكتشاف وبروز مواهب تثري الحركة الفنية التشكيلية الإماراتية، وخاصة المرأة التي تفردت إبداعاتها ومشاركاتها الفنية في مختلف مجالات الفن التشكيلي.

وأكد بلال البدور أن الندوة تسعى جاهدة إلى تبني وتشجيع الإبداعات الإماراتية كافة، وأن الفن التشكيلي الإماراتي من أهم الروافد المعرفية التي تثري المشهد والحراك الثقافي.

وأثنى البدور على الأعمال والتجارب الفنية المشاركة، التي تمثل امتداداً لعطاء أجيال الرواد من الفنانين الإماراتيين، بما فيها من تنوع في الفكرة والرؤية الفنية وثراء التجربة.

وشارك في المعرض 8 فنانات تشكيليات، وتمثل التجربة الفنية لكل مشاركة حالة فنية خاصة ما بين طبيعة صامتة وبورتريه ومناظر طبيعية وأعمال فنية يدوية.

ونقلت الفنانة الإماراتية خولة الفلاسي برسوماتها صورة حية لجمال الصقور بدقة متناهية، تلك الرسومات التي تعكس الصور الواقعية. وتعكس لوحاتها الهدوء الممزوج بالتفكير في مزاجية هذه الطيور التي تقضي يومها في التحليق والمراقبة، حيث تشكل الطيور جزءاً من شعار دولة الإمارات، إضافة لكونها أحد الرموز الثقافية للجمال والقوة والمكانة.

وشاركت الفنانة حليمة الصايغ بأكبر خنجر في العالم، مزيناً بصورة مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مطلياً بالذهب عيار 21 صناعة يدوية في دبي والشارقة، وأكبر خنجر في العالم مزيناً بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مطلياً ذهباً وفضة، بالإضافة إلى مشاركتها بمجموعة من المجسمات الرمزية الإماراتية ولوحات فنية لمجموعة من الخناجر.

أما الفنانة عاتقة قائد، فقد شاركت بلوحة لمتحف دبي، الذي يعد أقدم مبنى في مدينة دبي تم بناؤه عام 1787م. وشاركت الفنانة عبير الشيباني بـ4 أعمال فنية، فأضافت للواقعية أسلوباً حديثاً.