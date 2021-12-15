متاحف الإمارات.. خزائن التاريخ ومنارات المستقبل

المصدر: إعداد :" البيان" بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) فرع الإمارات- غرافيك : أحمد الدياسطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ فجر اتحادها المجيد، كبير الأهمية والاعتناء، لحقول التاريخ والتراث والآثار، وركزت في ظل هذا التوجه، على إنشاء متاحف متخصصة في شتى المجالات، ووفق أعلى وأدق المعايير العالمية.

حيث باتت تمثل تلك المتاحف، مخازن فكرية وعلمية ثرية، تروي بمقتنياتها عراقة تاريخ الإمارات، وملامح حضارتها المتفردة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه، بفضل سمعة الدولة، ومكانتها الثقافية والحضارية العالمية، لتغدو الإمارات وجهة مفضلة، ومطمحاً لأبرز متاحف العالم، لافتتاح فروع لها في مدن الدولة، تمثلها في المنطقة عموماً، وهو ما تجلى في «اللوفر أبوظبي»، وغوغنهايم أبوظبي.