«زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».. ثراء وآفاق

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن أبرز النصائح التي يقدمها نخبة من أفضل المؤلفين العالميين والمرشدين المرموقين لمساعدة الكتّاب الواعدين على التقديم بطلب الانضمام إلى «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب»، وهذا قبل شهر من موعد إغلاق باب التقديم لبرنامج الزمالة وهو البرنامج الإرشادي الأول من نوعه في المنطقة.

ويحظى الكتّاب بفرصة لقاء خبراء متخصصين في المجال الأدبي طوال فترة البرنامج والتي تمتد على مدى عام كامل، إذ توفر المؤسسة تدريباً إرشادياً وفردياً تقدمه مجموعة من أبرز الكتّاب العالميين، من بينهم الكاتب المتخصص في أدب الجريمة، مارك بيلينغهام، والكاتبة الأيسلندية، يرسا سيغوردادوتير، والكاتبة شهد الراوي، والكاتب الكويتي، طالب الرفاعي.

ويحتضن البرنامج ورش عمل حصرية تقدمها مجموعة من أشهر الكتّاب العالميين، أبرزهم إيان رانكين وألكسندر ماكول سميث. كما يشتمل البرنامج على فرص تقديم الأعمال الروائية للوكلاء الأدبيين والمحررين والناشرين العالميين.

حماس كبير

وبهذه المناسبة، قالت أحلام البلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «أتطلع بحماس كبير لقراءة أعمال الكتّاب الواعدين الموهوبين في دولة الإمارات، إذ يشكل برنامج الزمالة فرصةً مميزة لتطوير موهبة الكتّاب وتوسيع معارفهم.

إن خبرة المرشدين وما يقدمونه من الورش المكثفة ومساهمات أفراد مجتمعنا المميز ساعدت في إثراء البرنامج. ويسرّنا التعاون في مجال الأدب مع مجموعة صدّيقي القابضة، حيث نسعى معاً لتسليط الضوء على الكتّاب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى إبداعاتهم».

نصائح

وشارك موجهو الزمالة أهم النصائح التي ستساعد المؤلفين المهتمين بالزمالة في التقديم بطلب الانضمام، وقالت الكاتبة نجوى بن شتوان: «اكتب من دون أن تشغل نفسك بآراء الآخرين، اعتن بالفكرة وبالأسلوب واكتب بصيغ لم يسبقك إليها أحد لكن تحلى بالبساطة وابتعد عن التعقيد». من جهته، قال الكاتب طالب الرفاعي: «إن توفّر شيء من الموهبة لدى شابة أو شاب، لا يكفي لكتابة مجموعة قصصية أو رواية، ما لم تُصقل هذه الموهبة بالمعرفة العلمية بأصول الكتابة الإبداعية».