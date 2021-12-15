دبي تستقبل 2022 بـ«سهرة الروائع»

المصدر: دبي ـ البيان

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برامج ثرية بالعروض واللوحات الجمالية الأخاذة، ستزين سماء دبي وتعطر أجواءها بمشاهد غنية في ليلة رأس السنة، في وسط المدينة.

حيث تستعد إعمار العقارية، شركة تطوير العقارات المتكاملة الرائدة في دولة الإمارات، لاستقبال عام 2022 بفعاليات جديدة أعدت خصيصاً لاحتفالات رأس السنة الجديدة، تتضمّن عرضاً رائعاً يجمع بين الألعاب النارية، وعروض الضوء والليزر والموسيقى.

وهذا البرنامج الاحتفالي الذي أطلِق عليه هذا العام اسم «سهرة الروائع»، هو بمثابة دعوة حصرية للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بمشهد مبهر، حيث تتزيّن سماء دبي بعرض لا مثيل له.

مبادرة فريدة

وقد أصبحت احتفالات رأس السنة من إعمار، منذ عام 2010، من أكثر الاحتفالات شهرة في العالم. وهذا العرض الذي يقام في وسط مدينة دبي في 31 ديسمبر من كلّ عام، وتشاهده الجماهير حول العالم، هو مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها إعمار، لتعكس حيوية مدينة دبي، وإبداعها، وانفتاحها.

ومع اقتراب عقارب الساعة من منتصف ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر، ستضيء الألعاب النارية الرائعة وعروض الضوء والليزر سماء وسط مدينة دبي من برج خليفة المهيب، جنباً إلى جنب مع ميزة إبداعية جديدة بالليزر تُضاف إلى عرض نافورة دبي لأوّل مرّة هذا العام، ليشكّلا معاً رائعةً فنيّة لا تُنسى من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم الاحتفالات بالعام الجديد في جميع أنحاء العالم، بأسلوب دبي!

وسيحظى المشاهدون، بعرض فخم لا يُضاهى لاستقبال العام الجديد، سواءٌ أكانوا حاضرين في وسط مدينة دبي، أم يشاهدون البثّ عبر الإنترنت، أم عبر النقل التلفزيوني في جميع أنحاء العالم.

مصدر إلهام

وفي معرض تعليقه على احتفالات رأس السنة الجديدة التي سيشهدها وسط مدينة دبي، قال محمّد العبّار، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية:

«لطالما كانت الإمارات، ومدينة دبي، مصدر إلهام بالأمل والتفاؤل، والملتقى الرحب، حيث يجتمع الناس من أقطاب العالم لبناء المستقبل. واحتفالات هذا العام هي تكريم لإنجازات دولتنا على مدى السنوات الخمسين الماضية. وهي أيضاً انعكاس لرؤية قيادتنا الكريمة في الانطلاق نحو مستقبلٍ عنوانه التقدّم والتطوّر من خلال الانفتاح والتعاون، ولا شك أن إعمار فخورة بأن تكون جزءاً من هذا المستقبل».