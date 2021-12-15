روائع فنية جديدة في ضيافة «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل مركز دبي المالي العالمي، إثراء أرجائه ووجهاته، بروائع الفنون العالمية، إذ ازدان أخيراً، بعملين جديدين يرويان قيمة إنجازات وتفرد دولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار سعيه المتواصل إلى تشجيع الثقافة وروح المجتمع عبر استعراض الأعمال الفنية الفريدة من مختلف أنحاء العالم وتقديمها للجمهور العام. وتعبيراً عن دعمه المتواصل للمسيرة التي تخوضها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة.

«بيلار أوف فورتيتيود»

وبموقعه المتميز في حي البوابة 6، يشير عمل «بيلار أوف فورتيتيود» (Pillar of Fortitude) للفنان الشهير هيليدون جيجا، إلى الرقم 1 الذي يرمز إلى توحد الإمارات السبع تحت جناح دولة الإمارات. وقد استمد جيجا، الفائز بوسام الجمهور في بينالي لندن للتصميم بفضل أعماله التركيبية الرائعة، إلهامه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حين أعلن عام 2021 عام الخمسين لدولة الإمارات.

وتستعرض الفنانة المعاصرة، ميا فونساغرافيس سولو، المعروفة بأعمالها الجميلة المصقولة والمبتكرة بأشكال تشخيصية ومجردة، في مجسمها الفني، 4 تصاميم فنية باللون الأحمر«بون فورم» (Bone Form)، اللون الأخضر «أبل فورم»(Apple Form)، اللون الأبيض «سيل فورم»(Sale Form) واللون الأسود «إيج بلومب» (Eggplomb) باستخدام طلاء المينا على الألياف الزجاجية في موقع استراتيجي متميز أمام مبنى البوابة.

ويأتي الكشف عن الأعمال الفنية الجديدة المتاحة للجمهور في مركز دبي المالي العالمي تزامناً مع تركيز دولة الإمارات المتزايد على إثراء وتنشيط القطاعات الثقافية والإبداعية في الدولة دعماً لاقتصادها وتأكيداً على المشاركة الشاملة التي يقدمها جيل الشباب والشركاء العالميون.

ويفخر مركز دبي المالي العالمي بالتزامه الراسخ تجاه الفنون، وسيحرص باستمرار على مواصلة تشجيع الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أعمالهم.