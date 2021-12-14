«إكسبوجر» الشارقة يُطلق «غاليري إكس» على مسرح المجاز 20 الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن «المهرجان الدولي للتصوير» (إكسبوجر) الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق المعرض الدولي الدائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة «غاليري إكس» (Gallery X)، الذي كان إحدى المبادرات المبتكرة في الدورة الخامسة من (إكسبوجر) 2021.

صور استثنائية

ويستضيف المعرض، الذي يفتتح أبوابه بدءاً من 20 ديسمبر الجاري في مسرح المجاز بالشارقة، كل شهر مجموعة من أبرز الأعمال الفوتوغرافية لكبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب، لمنح الجمهور فرصة الاطلاع على صور استثنائية التقطها محترفون من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم «غاليري إكس» فضاءً إبداعياً وفنياً متكاملاً، حيث ينظم بشكل دوري سلسلة ورش عمل لهواة التصوير والمحترفين يقدمها نخبة من كبار المصورين في العالم، ويضم مقهى مفتوحاً للزوار، ويخصص منطقة للقراء تتيح المجال لبناء مجتمع من المصورين والمهتمين بالفنون البصرية في بيئة تفاعلية واحدة.

«الملح، العرق، الدم»

ويفتتح المعرض أعماله بعرض مجموعة من أعمال المصور الإيطالي الحاصل على جوائز عالمية عدة فرانشيسكو زيزولا، والمصور البريطاني أنتوني لامب الذي نشرت صوره في كبرى المجلات والصحف.

وفرانشيسكو زيزولا هو مصور صحافي إيطالي وعضو مؤسس لوكالة نور للتصوير الفوتوغرافي، بدأ في الثمانينيات بتوثيق أحداث أبرز النزاعات حول العالم مركّزاً على القضايا الاجتماعية والإنسانية، وما يميز أعماله هو التزامه بالأخلاقيات والجماليات. وتعتبر مجموعته المشاركة في المعرض وعنوانها «الملح، العرق، الدم» جزءاً من مشروع طويل الأمد يعمل عليه الفنان منذ سنوات، متناولاً فيه العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

«صور الصحراء»

ويتخصص المصور البريطاني أنتوني لامب، المقيم بين لندن ودبي، في تصوير الفنون الجمالية، ويشارك في المعرض بمجموعة من الصور الفريدة التي يستخدم فيها المساحة السلبية والجمالية الأثيرية لمنح المشاهد شعوراً بالهدوء والسكينة. وتتضمن أحدث مشاريعه سلسلة بعنوان «صور الصحراء»، والتي التقطها في صحراء شبه الجزيرة العربية. ظهرت أعماله في مجلات وصحف رائدة مثل «تايم آوت» و«آوت دور فوتوغرافر» و«براكتيكال فوتوغرافي» وغيرها.

فرصة

وبهذه المناسبة، قال طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «نحرص على إضفاء بعد حيوي مستدام على تلقي جماليات فن التصوير الفوتوغرافي من خلال المعرض الدائم، لنبقي الهواة والمحترفين والجمهور بشكل عام على اتصال بفن الصورة على مدار العام، ونمنح عشاق التصوير فرصاً إضافية للتدريب على يد كبار المصورين وأمهر الخبراء في هذا الفن، من خلال الورش التي ستصاحب العروض الشهرية».

وأضاف: «يمثل المعرض واحداً من الجهود المميزة التي تعزز مكانة مسرح المجاز وجهة للفن والإبداع، ويستكمل رسالة المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) في إثراء ذائقة الجمهور ونشر الوعي بأهمية فن التصوير وتأثيره وجمالياته، إذ يقدم المعرض مساحة إبداعية متكاملة يلتقي فيها المصورون والجمهور في فضاء معرفي جمالي يثري الحراك الثقافي في الإمارة».