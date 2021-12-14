فريق عمل «الملهاة الأخيرة» يصل القاهرة للمشاركة في «الدولي للمسرح التجريبي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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وصل فريق المسرحية الإماراتية والذي يمثل الدولة في منافسات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إلى مصر للمشاركة في منافسات المهرجان، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 الشهر الجاري لتقديم عرضه الذي يحمل عنوان «الملهاة الأخيرة»، وذلك يومي 17 و 18 الشهر الجاري على مسرح القاهرة للعرائس.

دعم كبير

وقدمت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة الدعم الكبير للفريق المسرحي والتابع لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث ودعمت جهوده لتأهيل العمل الفني لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الحدث الفني الذي تتجه إليه الأنظار لمشاهدة الأعمال المسرحية التجريبية المقدمة والتي تتناول موضوعات عدة.

ما يميز المهرجان ما أعلنته عنه إدارة المهرجان من أسماء لامعة في لجنة التحكيم وهم الدكتور سامح مهران من مصر، رئيساً للجنة، والمخرج والمؤلف جواد الأسدي من العراق ( عضواً )، والفنانة مايا ديفيد من صربيا ( عضواً )، والممثل المسرحي أوليفييه دوبويس من فرنسا ( عضواً )، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون من سوريا ( عضواً )، والموسيقار هشام جبر من مصر ( عضواً )، والمسرحي زينون كروزيلنيكي من الولايات المتحدة الأمريكية ( عضواً) كما ويقدم المهرجان جوائز تبلغ قيمتها مليون جنيه مصري.

فريق العمل

العرض المسرحي «الملهاة الأخيرة»، من تأليف وإخراج مهند كريم وبطولة نبيل المازمي وأحمد أبوعرادة وزين زهير،ويضم فريق العمل عبدالله الجروان في الصوت وعبدالله الحمادي في الإضاءة وجاسم العرشي في المكياج وتدور أحداثه في مملكة غرناطة آخر معاقل العرب في الأندلس. ويناقش العمل الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة، وبين الواقع والأمنية في تاريخ مملكة عظيمة مثل مملكة غرناطة ويتميز العمل المسرحي بقوة الحوار والأداء الحركي للممثلين

ويتنافس بجانب العرض الإماراتي 16 عرضاً على جوائز المهرجان اختارتها لجنتا مشاهدة من بين 285 عرضاً تقدمت للمهرجان.