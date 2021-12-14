"الإمارات للآداب" تدعو الكُتاب الواعدين للانضمام لزمالة الفصل الأول

المصدر: وام

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كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن أبرز النصائح التي يقدمها نخبة من أفضل المؤلفين العالميين والمرشدين المرموقين لمساعدة الكتاب الواعدين على التقديم بطلب الانضمام إلى "الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصديقي للكتاب"، وذلك قبل شهر من موعد إغلاق باب التقديم لبرنامج الزمالة وهو البرنامج الإرشادي الأول من نوعه في المنطقة.

ويحظى الكتاب بفرصة لقاء خبراء متخصصين في المجال الأدبي طوال فترة البرنامج والتي تمتد على مدى عام كامل، إذ توفر المؤسسة تدريباً إرشادياً وفردياً تقدمه مجموعة من أبرز الكتاب العالميين من بينهم الكاتب المتخصص في أدب الجريمة مارك بيلينغهام والكاتبة الأيسلندية الشهيرة والرائدة في أدب الجريمة الإسكندنافية يرسا سيغوردادوتير، إضافة إلى شهد الراوي أصغر كاتبة على الإطلاق تترشح للقائمة النهائية للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتب الكويتي طالب الرفاعي.

ويحتضن البرنامج ورش عمل حصرية تقدمها مجموعة من أشهر الكتاب العالميين أبرزهم إيان رانكين وألكسندر ماكول سميث، كما يشتمل البرنامج على فرص تقديم الأعمال الروائية للوكلاء الأدبيين والمحررين والناشرين العالميين، ويحصل المشاركون المتأهلون على قسائم للمشاركة في دورات الكتابة الإبداعية القصيرة التي تقيمها مؤسسات الكتابة الإبداعية الشريكة للبرنامج كورشة الكتابة المقدمة من كتاب جوثام وورشة الكتابة المقدمة من أكاديمية فابر.

ومن المقرر أن يغلق باب التقديم يوم 2 يناير 2022 في حين سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين في فعالية خاصة خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب وسيتم اختيار عشرة متقدمين من الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج الزمالة.

ويتيح البرنامج إمكانية التقديم لأصحاب الإقامات السارية في دولة الإمارات طوال فترة البرنامج لمن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق ويتم استقبال طلبات التقديم من الكتاب الجادين الذين يسعون لإنجاز أعمالهم الأدبية ومناقشتها وتطويرها قبل إصدارها ويستقبل البرنامج الأعمال الروائية بمختلف أنواعها.

ويقدم المرشدون للمتأهلين 6 ساعات من جلسات الإرشاد الفردية فضلاً عن مجموعة من الورش والاجتماعات والجلسات حول مختلف مراحل الكتابة والنشر والدعاية مع خبراء متخصصين في المجال.

فرصة مميزة

وقالت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: أتطلع بحماس كبير لقراءة أعمال الكتاب الواعدين الموهوبين في دولة الإمارات إذ يشكل برنامج الزمالة فرصة مميزة لتطوير موهبة الكتاب وتوسيع معارفهم، مشيرة إلى أن خبرة المرشدين وما يقدمونه من الورش المكثفة ومساهمات أفراد مجتمعنا المميز ساعدت في إثراء البرنامج، وأعربت عن سرةرها للتعاون في مجال الأدب مع مجموعة صديقي القابضة حيث نسعى معا لتسليط الضوء على الكتاب المقيمين في دولة الإمارات وعلى إبداعاتهم بالإضافة إلى تقديمهم للقراء من جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب.

مواهب إماراتية

من ناحيتها قالت هند عبدالحميد صديقي رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمجموعة صديقي القابضة: تفخر المجموعة بشراكتها مع مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم "الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصديقي للكتاب"، ما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للصناعات الثقافية والإبداعية والتي تم الإعلان عنها مؤخرا إذ تهدف الزمالة إلى ربط المواهب الإماراتية والمحلية مع المؤلفين والناشرين من حول العالم في إطار تعزيز ورفد المشهد الأدبي المحلي وما يشمله من مواهب واعدة.