المكتب الثقافي والإعلامي و«أطفال الشارقة» يقدمون عروضاً مبهرة بمهرجان فعاليات الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شارك المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبالتعاون مع «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات اليوم الثاني من «مهرجان فعاليات الشارقة» بدورته الأولى، والذي نظمته منصة «فعاليات الشارقة» في مسرح المجاز، وجاء تحت شعار: «الشارقة تشرق بفعالياتها».

وقدمت فرقة مسرح العائلة بمشاركة أطفال من مركز الطفل بخورفكان التابع لأطفال الشارقة مجموعة من أغان مسرحية «مسرة في عالم اللغة العربية»، ضمن قافلة ألف باء والفعاليات المصاحبة لحملة «أنا البحر.. في حب اللغة العربية»، والتي ستنطلق غداً وتستمر حتى 19 الشهر الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر.

واستقطب العرض عدداً كبيراً من الجمهور خاصة الأطفال، الذين تفاعلوا مع الفقرات الاستعراضية، وأبدوا تجاوباً كبيراً معها.