أبوظبي تحتضن الدورة الـ 10 من أكبر مهرجانات فنون الترفيه في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن أبوظبي، «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»، أكبر مهرجانات فنون الترفيه وأكثرها شعبية بالمنطقة، والذي تباع تذاكر دورته العاشرة التي تُقام للمرة الأولى في أبوظبي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

عروض ترفيهية

ويترقب جمهور الأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي وأبطال عالم مارفل والعروض الترفيهية من فرق الشخصيات الكرتونية وموسيقى الروك البديل هذا الحدث للاستمتاع بالتجارب وورش العمل والحوارات وفعاليات التواصل، ولقاء أبطالهم المفضلين، والاستماع إلى حوارات ألمع الشخصيات في عالم السينما ومنصات بث الأفلام والمسلسلات، ومشاهدة مسيرات أزياء شخصيات القصص المصورة.

وسيقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أيام الجمعة والسبت والأحد من 4 حتى 6 مارس عام 2022.

سعادة وحماس

وقالت هانيشا كومار، مديرة تسويق ومٌتخصصة ثقافة البوب بمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: «سعداء بطرح تذاكر المعرض بعد أشهر من الترقب والحماس بين جمهورنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم، والذين نتطلع إلى الترحيب بهم في الدورة الأكبر والأفضل على الإطلاق. وبينما ينتظر زوارنا برنامجاً حافلاً وغير مسبوق من الفعاليات والنجوم، ندعوهم لمتابعتنا مع الكشف عن المزيد من الأخبار والمفاجآت خلال الأسابيع المقبلة».

ويمنح «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» زواره سلسلة من التجارب الملهمة المفعمة بالمرح والبهجة، وخاصة مع تأكيد النجمة ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل «جيم أوف ثرونز» الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة «إتش بي أو»، مشاركتها في فعالياته. ومن المقرر الإعلان عن قائمة النجوم الكاملة قريباً.