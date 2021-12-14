متاحف الشارقة تحتضن «بازار القهوة» ببرنامج زاخر بالأنشطة التفاعلية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ينظم متحف الشارقة للتراث التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، فعالية «بازار القهوة» في نسختها الأولى، والتي تبدأ اليوم وتستمر لغاية 17 الشهر الجاري، بهدف التعريف بأهمية القهوة في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى إبراز مكانتها في المجتمع وفي التقاليد العربية والعالمية، وتعريف الجمهور بدور القهوة في توحيد المجتمع وتعزيز الروابط، ودعم الاقتصاد المحلي والعالمي.

جلسات ثرية

وتتضمن الفعالية عدداً من الأنشطة المصاحبة، إلى جانب استضافتها نخبة من الخبراء خلال جلسات حوارية ثرية تستمر على مدى أربعة أيام، وتسلط الضوء على أهمية القهوة وطرق تحضيرها وتاريخها.

وينظم المتحف على هامش «بازار القهوة» عدداً من ورش العمل المميزة للأطفال والكبار، تتضمن ورشة الرسم باستخدام القهوة، وورشاً تعليمية للأطفال، كورشة البريد، وألعاباً من الماضي، بالإضافة إلى فرصة تذوق الجمهور لمختلف أنواع القهوة، من خلال مجموعة من المقاهي المتنقلة.

أنشطة وبرامج

وتنطلق أنشطة البرنامج المصاحب للفعالية يومياً من الساعة الـ8:00 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ8:00 مساءً، بالإضافة إلى معرض القهوة في دولة الإمارات، والحظيرة، وشلات إماراتية، وركن التصوير، وورش العمل المجانية للأطفال والكبار، والمسابقات التفاعلية التي تتيح مشاركة الأسر والأطفال.

وتنطلق جلسة حوارية في الساعة العاشرة غدا، يتحدث فيها عبدالله الكعبي- مدير معهد رمسة، عن مصطلحات القهوة بينما يسلط خبير التراث عبد الله الهامور بعد غد، في الساعة الـ04:30 مساءً، الضوء على أهمية القهوة في دولة الإمارات من الماضي إلى الحاضر خلال جلسة نقاشية.