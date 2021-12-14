«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» ينطلق بفعاليات مباشرة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، الفعالية التجارية الجديدة في المنطقة، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيمٍ من شركة ميسي فرانكفورت. ويمثّل المعرض فرصةً متميزة لأبرز الجهات العارضة الدولية للانضمام لقطاعي المأكولات والهدايا في السوق الإماراتية، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عوائدهما 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 وفقاً لـ«يورومونيتور إنترناشيونال».

ويحرص المعرض المرتقب، والذي يستمر حتى 16 الشهر الجاري، على تقديم أفضل المنتجات المصنوعة من مواد مستدامة تلبي أعلى المعايير بما جعله يحظى بدعم أبرز جهات العرض الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيد علي أكبر، مدير عام معرضي «بايبروورلد» و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»: يشرفنا إطلاق الفعالية الجديدة ضمن برنامج دبي المتنامي للفعاليات التجارية.

تحمل تطورات السوق في مجالات التصميم والتوجهات والفرص في مختلف القطاعات، فرصاً وإمكانياتٍ جديدة ومتميزة للجهات العارضة والزوار المتخصصين بمجالات المأكولات والهدايا والمعيشة.

وتابع: تنتشر اليوم ثقافة هدايا الشركات في الإمارات والشرق الأوسط بشكل واضح، وخاصةً في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، ولا شك بأننا سنشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات التي تنتمي لتلك الفئة، لا سيما مع تنامي معدلات العرض والطلب المرافق للفعاليات المذكورة.

وأضاف سيد علي أكبر: «تحظى السوق الإماراتية اليوم بإقبال كبير من الشركات العاملة في مجالات إدارة الفعاليات والضيافة والمأكولات والمشروبات والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، وذلك بفضل معدل النمو السنوي المركب المتوقع أن يبلغ معدل 4.16% بحلول عام 2024».