«مهرجان أم الإمارات» يستضيف الفنان العالمي كريغ دايفد والمغني الأردني عصام النجار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن «مهرجان أم الإمارات»، الفعالية الترفيهية الأبرز، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، في العاصمة الإماراتية، عن برنامج عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان الممتد لعشرة أيام، حيث تستضيف نجمين عالميين، مع عروضهما الشيقة، يومي 17 و18 الشهر الجاري.

ويشارك كريغ دايفد في حفل لا يُفوت في 17 الشهر الحالي، حيث يقدّم واحد من أشهر الفنانين في المملكة المتحدة، عرضه الناجح «تي إس 5» ( TS5)، والأبرز من نوعه في فعالية حية بأبوظبي، يليه كلٌّ من خالد فؤاد ومحمود التركي، ونجم التيك توك عصام النجار، الذين سيقدمون عروضاً حماسية في منطقة «ملتقى الموسيقى»، بتاريخ 18 ديسمبر.

عودة قوية

وسجّل كريغ دايفد، المغني وكاتب الأغاني ومغني الراب، ومنسق الأغاني الحائز على عدة جوائز، عودةً قوية إلى الساحة الفنية، مع ألبومي «فولوينغ ماي انتويشن»، و«ذات تايم إز ناو». ويتابع دايفد أداء أغانيه المذهلة، أمثال «سيفن دايز وواكنج أواي» و«إنسومنيا» و«فيل مي إن»، سعياً في عرض يبهر الجمهور من جميع الأعمار يوم الجمعة.

500

واكتسب عصام النجار، المغني وكاتب الأغاني الأردني المعروف، شهرة هائلة، حيث عُرضت أغانيه على الشاشات العملاقة في ساحة تايم سكوير بنيويورك، وحصد أكثر من 500 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد على 87 مليون مشاهدة على يوتيوب. كما شهدت أغنيته «حضل أحبك»، أعلى نسبة استماع على منصة سبوتيفاي في العديد من الدول، ومن ضمنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسعودية وماليزيا والهند. وسيقدم المغني الأردني الشاب، مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحاً باهراً، مثل «ترنينغ مي أب» و«من غيرك انت»، على مسرح «مهرجان أم الإمارات»، يوم السبت 18 الجاري، مع النجمين محمود التركي وخالد فؤاد.