«فعاليات الشارقة» يختتم برامج دورته الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

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عاش زوار ومقيمو إمارة الشارقة تجربة التجوّل وسط كرنفال ترفيهي فني جماهيري في الهواء الطلق، على مدار يومين متواصلين، حيث فتح مسرح المجاز أبوابه ليستضيف «مهرجان فعاليات الشارقة» الذي اختتم فعاليات دورته الأولى أخيراً، بعد أن جمع في فضاء واحد، وللمرة الأولى، أكثر من 25 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة من الشارقة، لتقدم تجربتها وتنظم فعاليات إبداعية وتعليميّة تثري الجمهور وتقوده إلى عالم من الخيال والترفيه.

وبدءاً من الممر الرئيسي لدخول المسرح، وحتى أركانه وساحاته الخارجية وممراته، أضاء المهرجان مسرح المجاز، ليشكّل لوحة من النور في قلب بحيرة خالد، تجمع فنانين، وعارضي أداء، وأصحاب مواهب، رافقوا الزوار من الكبار والصغار إلى حكايات من المتعة، وقادوا فيهم الشغف للاستمتاع بالحدث الذي استضاف أكثر من 15 ألف زائر حضروا وشاركوا في 150 فعالية ونشاطاً متنوعاً.