إطلاق الملصق الرسمي لـ«بين الأمواج» في «البحر الأحمر السينمائي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بدأ الفيلم المغربي «بين الأمواج» للمخرج الهادي أولاد مهند أول عروضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك في ڤوكس سينما مول البحر الأحمر. كما تم إطلاق البوستر الرسمي للفيلم، أمس، وفيه ظهر رجل ينام على سرير داخل قفص، معزولاً في الصحراء.

وفي الخلفية أمواج البحر، وكان مشروع الفيلم قد حصد العديد من الجوائز من منصة الجونة السينمائية منها الجائزة الكبرى وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج. وشهد فيلم «بين الأمواج» عرضه العالمي الأول مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان تالين بلاك نايتس في إستونيا ونافس في مسابقة أفضل عمل أول، وهو أحد المهرجانات الذي يحمل تصنيف (A) مع 14 مهرجاناً دولياً حول العالم.