مبادرات مشتركة بين «وزارة الثقافة» ومركز «شراع» في حقل الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت وزارة الثقافة والشباب مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021، تهدف للتعاون بين الطرفين لتبادل الخبرة والمعرفة والمشاركة في إطلاق مبادرات مشتركة في إمارة الشارقة، لترويج ريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بصفة عامة.

حضر حفل التوقيع كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، حيث قام مبارك الناخي- وكيل وزارة الثقافة والشباب، ونجلاء المدفع- المديرة التنفيذية لمركز «شراع»، بتوقيع المذكرة.

بيئة مشجعة

وبموجب المذكرة، وُضع إطار عمل للتعاون بين الوزارة ومركز «شراع» على خلفية اهتمام كل منهما بتشجيع ريادة الأعمال، ودعم وخلق بيئة مشجعة لتطوير المشاريع في المنطقة، والتعاون وتنمية وتعزيز ريادة الأعمال المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مبادرة «شارك في تحدي الشارقة:

الاقتصاد الإبداعي» لرواد الأعمال المتميزين العاملين على إيجاد حلول إبداعية في مجال الصناعة المبتكرة، وتحفيز النمو في الشارقة. ونصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إدارة وتنفيذ البنود الواردة فيها، على أن تنعقد اللجنة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة والاطلاع على مستجدات العمل.

دور فاعل

وفي هذه المناسبة، قالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتمثل رؤيتنا في بناء جيل جديد من صناع التغيير ودعم الشركات الناشئة والمشاريع المؤثرة في مختلف مجالات الإبداع والابتكار.

وهذه الرؤية تتوافق مع أهداف وزارة الثقافة والشباب الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب ورواد الأعمال وتمكينهم من القيام بدور فاعل في تعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية». وتم أيضاً،على هامش حفل توقيع المذكرة ، تكريم الفائزين في "تحدي بوابة الشارقة".

ارتقاء ومواكبة

قال مبارك الناخي: «تسعى وزارة الثقافة والشباب، من خلال مذكرة التفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية، للارتقاء بواقع القطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، وتمكينه من مواكبة التطورات، للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية والأجندة الوطنية ورؤية الوزارة المئوية 2071».