284 إبداعاً في مهرجان الفنون الإسلامية الـ24

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، تفاصيل الدورة 24 «تدرجات»، التي تنطلق فعالياتها غداً من متحف الشارقة للفنون، مشيراً إلى أن الحدث الفني سيستضيف 151 فعاليةً و284 عملاً فنياً لـ63 فناناً وفنانة من 27 دولة من مختلف أنحاء العالم على مدى 40 يوماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعة المؤتمرات في دائرة الثقافة بالشارقة، أمس، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة، وعدد من الفنانين المشاركين في المهرجان، إضافة إلى اللجان العاملة.