«زد».. رواية ترصد آثار التكنولوجيا الذكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رواية «زِد» للروائية البريطانية جُوانا كَڤِنّا. ونقلها إلى اللغة العربية د. موسى الحالول، وراجع الترجمة د. محمد زياد كبة.

صدرت هذه الرواية باللغة الإنجليزية عام 2019، وتدور أحداثها في عالم متخيّل بدءاً من سنة 2023، عالم يتغلغل الذكاء الاصطناعي في أدقّ تفاصيله اليومية من خلال الأساور الذكية والأجهزة اللوحية الذكية وفرشاة الأسنان الذكية والثلاجة الذكية وباب المنزل الذكي والسيارة الذكية ذاتية القيادة.

يروي المؤلف في هذا الكتاب قصةَ محامٍ مخمورٍ، اسمه جورج مان، يعود إلى بيته ليلاً ليقتل زوجته وولديه الصغيرين. يرسل المكتب القومي للأمن ومكافحة الإرهاب، المعروف اختصاراً باسم «ناتسو»، روبوتاً ذكياً لاعتقال الجاني، إلا أن الروبوت يقتل شخصاً بريئاً بدلاً منه. تزعم شركة الخنفساء – وهي شركة تكنولوجيا عملاقة – أن القتيل البريء «انتحر» على يدي الروبوت، وتسوّغ هذه الجريمة بمنطق جائر مضحك. لا بل إن مكتب «ناتسو» يزجُّ بزوجة القتيل في السجن، حين تسعى للانتقام لزوجها، ويتهمها، بموجب قانون الاشتباه، بأنها ارتكبت جرائم في المستقبل.

كان من المفترض أن تتنبأ خوارزمية العرافة بجريمة جورج مان، إلا أن فشل العرافة تتلوه إخفاقات أخرى، وتسويغات إجرامية، فيتحوّل المجتمع على يدي شركة الخنفساء ومكتب «ناتسو» إلى مجتمع بوليسي لا يسمح لأفراده بأي نوع من الاعتراض أو الاحتجاج أو المساءلة.

وفي العموم، تسخر الرواية من هيمنة التكنولوجيا الذكية على المجتمع الحديث، وتبيّن أن الحياة الإنسانية تصبح جحيماً لا يطاق في ظل دكتاتورية التكنولوجيا.