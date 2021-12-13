تجارب وبرامج متنوعة تتوّج ختام «كانتين الشاطئ»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعالية كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات، أول من أمس، فعالياتها المميزة، التي استمرت على مدار 3 أسابيع، حيث انطلقت الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، في 25 نوفمبر 2021، في جميرا بيتش، خلف صن ست مول. وأتاحت الاحتفالية الفريدة للزوار، فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض الحية، والورشات التفاعلية، والألعاب والمسابقات الشيّقة، والأنشطة الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى الأطباق والمأكولات من مطابخ الإمارات والعالم.

عروض حية

واستضاف مسرح مجلس اتصالات، المنصة الرئيسة لفعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، سلسلة من العروض الحية والموسيقية، والعديد من الأنشطة الترفيهية. وتضمنت أبرز الفعاليات عروض الألعاب النارية، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وأمسية فيلم جومانجي (عرض خاص للفيلم الناجح من إنتاج عام 2019، ومن بطولة دواين ذا روك جونسون وكيفن هارت وكارين جيلان وجاك بلاك)، وموكب المدينة (مع شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين)، وسبلاش آند داش من أولا لاب (ورشة عمل خاصة برعاية علامة العطور، أتاحت للضيوف فرصة ابتكار عطورهم المميزة، احتفاء بتقاليد صناعة العطور الإماراتية خلال عيد الاتحاد الخمسين)، والدكان (المنطقة المخصصة لجميع المنتجات الخاصة بعيد الاتحاد الخمسين، بما في ذلك منتجات الوقاية من الشمس المصنوعة في الإمارات، بتوقيع شركة سن كيس، والعبايات من خزانة ميرفا، والصلصات الشهية من طاولة تالا، ومكملات الفيتامينات من رايت، والنظارات المستدامة من بيور).

عروض موسيقية

واستمتع زوار فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، بالعديد من العروض الموسيقية والترفيهية الحية، بما في ذلك فعالية ذا شو باي مو التركي (جلسة تفاعلية مع أحد أبرز المتحدثين على مستوى دولة الإمارات)، وفعالية لقاء مدهش (لقاء خاص مع شخصية مدهش الشهيرة)، وعروض ميلوديكا الموسيقية (عروض موسيقية على آلات موسيقية متنوعة لعازفين من مختلف الأعمار). واكتملت الفعالية مع الإيقاعات المميزة للفنانين، أمثال محمد سامح والفرقة (مزيج من الأغاني العربية التقليدية والعصرية من المغرب والخليج ومصر والكويت ولبنان).