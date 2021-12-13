مناطيد عملاقة في فضاءات «فعاليات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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كان زوّار «مهرجان فعاليات الشارقة»، في اليوم الثاني، على موعد مع الإثارة والمرح والحماس، مع انطلاق عروض المناطيد الهوائية العملاقة، التي حلّقت في فضاء المهرجان، برفقة عارضي السيرك والألعاب البهلوانية.

وتجولت فرقة العروض في أرجاء مسرح المجاز، لتثير الدهشة بحركاتها على الأرجل الخشبية الطويلة، مصحوبةً بموسيقى متميزة، عمت المسرح، كما قدم المهرجون فقرات فنية، وعروضاً سحرت الجمهور من الكبار والصغار.

كما شاركت «الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة»، في الدورة الأولى من المهرجان، حيث فتحت الإدارة أمام جمهور المهرجان، من الكبار والصغار، الفرصة للتعرف عن قرب إلى معدات سيارة الإطفاء، والآليات التي يعملون بها، والجهود التي يبذلونها لإخماد الحرائق. وعرض فريق الدفاع المدني للجمهور، الذي تحلق في مجموعات متوالية، كواليس طبيعة أعمال الإطفاء، ومنها أن رجال الدفاع المدني، يستخدمون كاميرات حرارية، لمعرفة مصدر الحريق قبل الشروع في توجيه خراطيم المياه لإطفاء الحريق.

وجاب الأطفال المشاركون في مغامرة «البحث عن الكنز»، خلال المهرجان، أرجاء مسرح المجاز، للحصول على الجائزة التي تم تخصيصها لمن يجد الكنز الثمين، وذلك خلال رحلة ترفيهية معرفية.