«إرثي» يناقش في دبي تفاصيل مجموعة «زنوبيا»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، جلسةً حواريةً في نادي الفنون بدبي، سلط خلالها الضوء على مجموعة «زنوبيا»، أحدث الأعمال الفنية التي أنتجها، وتم عرضها للمرة الأولى في منصة «ديزاين ميامي» في شنغهاي، والمتخصصة بعرض التصاميم الفريدة التي تجمع بين الحرف الإماراتية وحرف أخرى من المنطقة باستخدام تقنيات إبداعية متطورة.

وشارك في الجلسة، التي أدارتها سيبل فاسكيز، رئيسة البرامج الثقافية في نادي الفنون بدبي، وفرح نصري، مساعدة مدير التقييم والتصميم في مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، والمصممة اللبنانية ندى دبس، المتخصصة في التصميم للحرف والأزياء، اللتان ناقشتا العلاقة بين التصميم والتراث، ودور هذه المجموعة المعاصرة في تقديم طرق مبتكرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الحرف اليدوية والتراث الحضاري، وتوفير فرص عمل جديدة.

دمج

وتدمج مجموعة «زنوبيا» بين حرفتي التلي التي تمارسها الحرفيات الإماراتيات والأعمال الخشبية الشهيرة في بلاد الشام. وتتألف من ثلاث أوانٍ ومزهريات مختلفة الأحجام، ومصنوعة من خشب البلوط الفرنسي الطبيعي الصلب الذي تزينه جدائل التلي، لتشكل حواراً ثقافياً حرفياً بهوية إبداعية مبتكرة، وتتلاقى فيه خبرات ومهارات الحرفيين والحرفيات من جميع أنحاء المنطقة.