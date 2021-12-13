فنون ومعارف في مخيم «دبي للثقافة» الشتوي

المصدر: دبي - البيان

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تعود هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بنسخة جديدة من مخيمها الشتوي، بالتزامن مع إجازة الشتاء للمدارس، داعية الأطفال واليافعين من 5 إلى 16 عاماً للمشاركة في برنامج زاخر بأنشطة تفاعلية هادفة ومتنوعة، موزعة على جميع فروع مكتباتها العامة في دبي، والتي ستستقبلهم على مدار أسبوع كامل يمتد من 19 حتى 23 ديسمبر 2021.

وتتوزع فعاليات وبرامج المخيم الذي يحمل شعار «الإلهام نحو الإبداع»، على مكتبات دبي العامة: الطوار، والراشدية، والمنخول، والصفا للفنون والتصميم، وأم سقيم، وهور العنز وحتا، ضمن أجواءٍ ترفيهية وثقافية تهدف إلى تعزيز معارف الصغار والارتقاء بمهاراتهم الإبداعية وتعزيز قيم الإلهام في نفوسهم، عبر طيف متنوع من الورش المتخصصة والمبتكرة.

وستزخر الفعاليات التي تستضيفها المكتبات العامة بورش فنية وقرائية باللغتين العربية والإنجليزية مرتبطة بعيد الاتحاد الخمسين منها: ورشة أدباء من الإمارات التي تهدف إلى تعريف المشاركين على كتب وأدباء من دولة الإمارات وقراءة قصصهم، بالتزامن مع جلسات تفاعلية، وغيرها من الورش الأخرى. وأكدت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في دبي للثقافة حرص الهيئة على تأدية دورها الاجتماعي والثقافي تجاه أجيال المستقبل عبر استمرارية الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تثري بها إجازاتهم المدرسية كي يستثمروا أوقاتهم في أنشطة مفعمة بالمتعة والفائدة ترتكز على تعزيز قدراتهم الذهنية والإبداعية. وأضافت: «نتطلع إلى استقطاب المواهب العلمية والأدبية والفنية المتميزة لمساعدتها على التطور المستمر، والإسهام في صقلها من خلال طيف متنوع من الفعاليات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بثقافة الطفل الأدبية والعلمية والتقنية والبيئية والتراثية والفنية».