لطيفة بنت محمد: الإمارات تتعاون مع اليونسكو لتعزيز الثقافة والإبداع بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على العمل مع منظمة «اليونسكو»، مشيرة سموها إلى التطلع لتعاون مثمر وفعال بين دبي ومنظمة اليونسكو بما يعزّز الواقع الثقافي والإبداعي في المنطقة. وعلقت سموها على صور نشرتها في حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: «خلال لقائي بالمديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة أودري أزولاي، في إكسبو 2020، تناقشنا حول مستقبل القطاع الثقافي والإبداعي، ودور الثقافة في تطوير المدن والمجتمعات». وأضافت: «دولة الإمارات حريصة على العمل مع المنظمة، وتطوير المبادرات المشتركة في خدمة القطاع، ونتطلع دائماً إلى تعاون مثمر وفعّال بين إمارة دبي ومنظمة اليونسكو بما يعزّز الواقع الثقافي والإبداعي في المنطقة ويدعمه في مواجهة التحديات المختلفة».