عرض أول لفيلم «ووتشر» في مهرجان «صن دانس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إيمج نيشن أبوظبي عن العرض الأول لفيلم الإثارة والرعب «ووتشر» في مهرجان «صن دانس» السينمائي في يناير.

الفيلم من إخراج الكاتبة والمخرجة الحائزة العديد من الجوائز المرموقة كلوي أوكونو، وبطولة مايكا مونرو (إت فولوز) وكارل غلوسمان (نوكتورنال أنيمالز) وبيرن غورمان (إينولا هولمز).

وتم تصوير فيلم «ووتشر» في رومانيا وتدور أحداثه حول زوجين شابين ينتقلان إلى شقة جديدة معاً في بوخارست، وسط أجواء مليئة بالرعب والتشويق تسود المدينة بعد ورود معلومات عن وجود قاتل متسلسل طليق. وتبدأ رحلة العذاب والخوف لجوليا (مايكا مونرو)، حيث تجد نفسها أسيرة العزلة في محيط منزلها الجديد والمخاوف بأنها مطاردة من قبل شخص يلاحقها في الخفاء من بناية مجاورة.

مشاعر فخر

وفي هذه المناسبة، قالت المخرجة كلوي أوكونو: تغمرني مشاعر الفخر والفرح بأن أحظى بأول عرض عالمي لأحد أفلامي الروائية الطويلة في مهرجان صن دانس السينمائي. لقد كان مشروعاً رائعاً بالفعل وأنا في غاية السعادة لحصول فيلم «ووتشر» على فرصة أول عرض عالمي له عبر هذه المنصة الرائعة.

بدوره، قال ستيفن شنايدر: توقعنا خلال عملنا مع كلوي ونجوم الفيلم وجميع طاقم العمل الرائع وفريق الإنتاج أن فيلم «ووتشر» لديه إمكانات هائلة. ويشكل هذا التكريم الذي حظي به من خلال عرضه في مهرجان «صن دانس» محطة مميزة وإنجازاً رائعاً بالنسبة لنا،ونحن متشوقون للغاية لرؤية رد فعل المشاهدين.