صدور عدد جديد من مجلة «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، العدد 179 من مجلة «شاعر المليون»، الذي احتفى بمناسبة مرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد. كما ضم عدداً من الموضوعات والمقالات والقصائد المتميزة.

وأكدت افتتاحية العدد أنه منذ تأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971، ونحن كإماراتيين ومقيمين نتابع بشغف وفخر كبيرين، كل ما تنجزه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت أبهى صورة حضارية في المنطقة كلها بل والعالم أجمع، وأخذت على عاتقها صناعة الفارق في جميع المجالات، وتخطي جميع الصعاب، وذلك بفضل قيادتها وحكمة مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي أسس لدولة سقفها الأمل، وقاعدتها الإرادة والإيمان بالمستقبل.

واختتمت الافتتاحية: «خمسون مضت، والعالم يقول هنا الإمارات، هنا أرض زايد، وهنا يريد الإنسان أن يكون، وأن يعيش في رحاب هذه الأرض التي تتسع كل يوم بإنسانيتها، وحرصها على كل ما تحقق فيها، وإيمانها بأن الوطن مساحة للعمل والأمل، وللسلام والمحبة، وأنه هو البوصلة، وهو الشعار في كل مرحلة وكل لحظة».