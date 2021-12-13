مهرجان أبوظبي يستضيف أمسية «الموسيقى خطرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مهرجان أبوظبي، بالشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، في قاعة مسرح قصر الإمارات، أول من أمس، أمسية موسيقية بعنوان «الموسيقى خطرة» للموسيقي الإيطالي العالمي، الحائز جائزة الأوسكار، نيكولا بيوفاني.

واستعرض بيوفاني، مؤلف موسيقى أكثر من 200 فيلم، في هذا الحدث الحصري والاستثنائي ذكريات لقاءاته مع مخرجي الأفلام الأسطوريين والشعراء وكتّاب الأغاني، بمشاركة فرقة خماسية من العازفين الموهوبين على آلات موسيقية مختلفة بينها الأكورديون والساكس والكلارينيت والجيتار والماندوسيلو والطبول والإيقاع.

وتخلل الفعالية الموسيقية سرد حي، استعرض فيها المؤلف الموسيقي نيكولا بيوفاني مقاطع تصويرية مسجلة من أفلام وعروض موسيقية، تعكس مسيرته المهنية الحافلة، بالإضافة إلى صور لرسام الكتب المصورة الإيطالي، ميلو مانارا، تؤرخ لعمل «بيوفاني» الموسيقي، كما شهدت الأمسية مشاركة واسعة من الجمهور وعشاق الموسيقى والفنون.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.