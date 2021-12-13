مهرجان «انعكاس» على قناة القصباء الأربعاء

المصدر: الشارقة - البيان

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تعود القصباء، الوجهة العائلية والترفيهية والثقافية الأولى في الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مع النسخة الثالثة من «انعكاس»، مهرجان الشارقة للفنون والموسيقى والمعرفة. وينظم المهرجان تحت شعار «الأمل: نور في نهاية النفق»، كتعبير مجازي وإشارة إلى أن فترة طويلة من الصعوبات تقترب من نهايتها. وسوف يستمر المهرجان من 15 إلى 18 ديسمبر. وسيحول المهرجان، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات السابقة، القصباء إلى مركز فني نابض بالحياة مع مجموعة من الأنشطة التي تناسب جميع الفئات العمرية، وسيستضيف باقة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل الفنية والعروض المجانية المفتوحة للجمهور؛ كمعرض الفنون، إلى جانب جلسة نقاشية من قبل Art 4 You، وورش عمل من تنظيم «نيكون» ومركز مرايا للفنون، وGreen Nest.

عرض أزياء

ويمكن للزوار استكشاف «حافلة المتاحف» التي توفرها هيئة الشارقة للمتاحف، والاستمتاع بعرض للأزياء من قبل طلاب جامعة الشارقة، والعروض الموسيقية والترفيهية اليومية.

وسينظم «دانكن دونتس» الشهير والمطعم الإيطالي «مانجاري» ورش عمل حول الطهي للأطفال والكبار من محبي الطعام. كما تحتوي الوجهة العائلية «القصباء» على العديد من خيارات الطعام التي ترضي مختلف الأذواق.

ويهدف مهرجان «انعكاس» إلى أن يكون منصة للفنانين وأرضاً تعليمية للزوار للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والفن والثقافة والعمل الجماعي.

وتوفر القصباء لزوارها مرافق متنوعة، مثل المعارض الفنية في مركز مرايا للفنون، والخدمات المتعددة، وتستضيف فعاليات عالمية ومحلية تستقطب الزوار من جميع الدول على مدار العام.