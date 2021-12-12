«الشارقة للتراث» يحتفي بيوم الجبال الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية وحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وخميس المزروعي والي منطقة وادي الحلو، نظم معهد الشارقة للتراث فرع كلباء، جلسة حوارية بعنوان «إطلالة على آفاق الجبال الرواسي»، بالتزامن مع اليوم الدولي للجبال، الذي يصادف 11 ديسمبر من كل عام، صباح أول من أمس، في مجلس الوالي في منطقة وادي الحلو، حيث استهدفت الجلسة، كافة شرائح المجتمع والدوائر الحكومية، ولاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الحضور.

وشارك في الجلسة، الدكتور سعيد الحداد مدير فرع معهد الشارقة للتراث فرع كلباء، وتحدث عن جبال منطقة وادي الحلو، وما تزخر به (الإرث التراثي والتاريخي)، والباحثة أسماء عبد الله المزروعي، وتناولت أهل وادي الحلو، معيشتهم وطبيعتهم الحياتية، والباحث سالم خميس المزروعي، الذي تحدث عن الجبال في عيون ساكنيها، والباحث أحمد سعيد خميس المزروعي، وتناول وادي الحلو، المكان والزمان، والباحثة أسماء راشد الزعابي، حيث تطرقت إلى الحياة النباتية في منطقة وادي الحلو.