50 فناناً يشاركون في معرض «بيت الأمل»

المصدر: دبي- وام

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أقامت أناسي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة «زي أرتز» (ZeeArts )، و«آي بي يو» (IBU)، المعرض الفني «بيت الأمل»، في النخيل مول بدبي، تحت رعاية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وبحضور الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، بمشاركة 50 فناناً من جنسيات مختلفة.

ويهدف المعرض إلى إبراز معنى الوحدة في التنوع، كعنصر مهم في المجتمع الإماراتي، من خلال أعمال الفنانين المشاركين.

وشارك الفنانون ومجموعة من الفتيات والفتيان، الذين يمثلون المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في تركيب فني، وإنشاء الرقم «50» على السجادة الحمراء، باستخدام الصناديق التي ترمز إلى «منزل»، والذي تم تصميمه بألوان علم الإمارات، وذلك احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين. كما تم تشجيع المشاركين على التفكير في مفهوم «الخلوة»، للتأمل في مستقبل أكثر إشراقاً، لتبقى دولة الإمارات موطناً لمجموعة متنوعة من الأديان والثقافات، التي تشترك في منزل كبير وشعور بالأمل.

افتتح المعرض بالنشيد الوطني، بقيادة مؤسس «أوركسترا الشرق»، عازف الكمان محمد حمام، تلاه حديث ملهم عن مفهوم الخلوة للمتحدثة الإماراتية الشابة، ميرا غباش، كما سلطت الفعالية التي قدمتها إسراء باني، الضوء على المواهب الفنية الصاعدة الموجودة على أرض الإمارات.

وقالت زهيرة موثي مؤسسة ZeeArts، والقيمة على المعرض «الإمارات هي أرض الأمل، تربط الناس، وتخلق الفرص، وتغذي التعاون والنمو».. لافتة إلى أن ZeeArts، حافظت على تقليدها طويل الأمد، المتمثل في دعوة الفنانين سنوياً لرعاية الأعمال الفنية، والاستلهام من ألوان علم الإمارات العربية المتحدة، وذلك منذ جلسة الرسم الحي الأولى في عام 2012، احتفالاً باليوم الوطني للدولة.