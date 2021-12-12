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طال الزمان على الأحفاد ما وصلوا

جحافل سبعةٌ أجدادنا الأول

سبع الامارات لاشيء يعانقها

فوق المجرات في صحرائها الأزل

نادى المنادي أخاه كي يشاطره

حباً به سار في بيدائه جَمَلُ

يا زايد الخير أقبل خيلنا تعبت

والسيف أصبح من أجسادنا خَجِلُ

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صاحت سُعاد وا عمّاه أنقذني

قد صابنا الهمُّ والأمراضِ والعللُ

لبّت نداءً لهذا الشيخ أسيادٌ

يا زايد الخير نعم القول والعمل

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في من زرعنا فقد ضاعت مكارمنا

مُدّت إليها يد النسيان والمللُ

خنساء تبكي فلا تُشْفى محاجرها

في الخدر دمعٌ ولا يرنو لها رجل

فوق الهوادج عزٌّ في مراكبها

يزينها الفخر ستر الثوب والحلل

فقل لخولة بنت الأَزْور انعثرت

خيول العُرْب وللحطين لا تصل

حتى أتانا ومن في الحلم نرقُبه

هذا الأبي فهذا الشيخ والبطلُ

أنظر إليه فمن في الكون يَشْبهُهُ

إلا أباه وفي الصحنين يبتهلُ

هذا ابن زايد والأمصارُ تعْرِفهُ

فهو النجيب وفيه الخير والأملُ

محمد هذا لا سبطاً يماثله

حرائر العُرْبِ لم يولد لها مثلُ

قد وحد الرأي فالتفوا بجانبه

وبارك الله إذ شادوا وإذ فعلوا

قد قاد إرثاً ثقيلاً بعد والده

خليفة فيه كل الخير يكتملُ

قاد السفينة رباناً بحكمته

تنجو من الموج لم يزر بها البللُ

منارة الخير نادت من سواحلها

أقبل إليها ففيها الخير والنّزُلُ

خمسون عاماً ولا نجم يسايرنا

كالشمس تُحيي ولكن غيرنا أُفلوا

* شاعر سعودي