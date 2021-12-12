«فزاع لليولة»الـ 22..تأهّل العامري والحبسي للأدوار التالية

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بإقامة الحلقة الثانية ليلة الجمعة 10 ديسمبر، من الموقع الجديد في المرموم، وسط ارتفاع إيقاع المنافسة واشتداد الترقب لمعرفة هوية المتأهلين للأدوار التالية في ظل التغييرات التي طرأت على الحدث الذي أصبح يضم العديد من المنافسات في مهارات متنوعة تصقل قدرات أبناء الوطن في الموروث الشعبي بما يترجم الغاية من السعي لكسب كأس فزاع الذهبي في نهاية الموسم. وقد أسفرت المنافسات عن تأهل فياض العامري وأحمد الحبسي إلى الأدوار التالية.

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التجديد المتواصل في بطولة فزاع لليولة، يأتي ضمن خطط المركز في تطوير عناصر المحتوى التنظيمي للبطولة، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لجعلها واحدة من أقوى البطولات التراثية على مستوى العالم.

وأضافت أواديسيان: نسعى عبر هذه النسخة إلى تشجيع المشاركين على اكتساب مختلف المهارات التقليدية المستمدة من حياة الآباء والأجداد، من منطلق حرصنا على أهمية نقل هذا الموروث إلى الأجيال الصاعدة، لتغذية وعيهم بالمعرفة والقدرات التي تعزز في وجدانهم قيم التراث بأساليب متجددة.

تنافس رباعي

وقام راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتقديم الحلقة الثانية التي تم بثها عبر شاشة قناة سما دبي، وإذاعة الأولى، وشهدت الحلقة الثانية تنافس رباعي المجموعة الثانية التي تضم: أحمد الحبسي، سيف الغفلي، فياض العامري ومكتوم المنصوري.

جاءت البداية مع عرض اليولة للمشاركين على إيقاع أغنية «شيخنا محمد» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفي نتائج المنافسات، تم الكشف عن نيل كل من فياض العامري وأحمد الحبسي 25 علامة لليولة.

منافسات السباحة

وفي منافسات السباحة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي، حصد 10 نقاط، كل من أحمد الحبسي ومكتوم المنصوري.

وفي سباق القدرة بركوب الخيل لمسافة 1200 متر، الذي يقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، فكسب الـ 20 علامة، كل من فياض العامري وأحمد الحبسي.

وفي عد القصيد التي أشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، وقام خلالها المشاركون بإلقاء قصيدة «خمسين عام قبل وبعد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نال 10 علامات، كل من: فياض العامري وأحمد الحبسي، فيما تم استبعاد مكتوم المنصوري لاستخدامه السلاح قبل انطلاق الصافرة.

وفي الرماية، تفوق أحمد الحبسي وفياض العامري ليكسب كل منهما 15 علامة. وكان الختام مع ركوب الهجن لمسافة 1200 متر، وتفوق فيه فياض العامري وأحمد الحبسي، لينال كل منهما على 20 علامة. وفي ختام المنافسات تم الإعلان عن تأهل الثنائي فياض العامري بعدما جمع 90 نقطة، وأحمد الحبسي برصيد 70 نقطة.