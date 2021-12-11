«العربية للمسرح» و«أليكسو» تناقشان تنفيذ برنامج التعاون

المصدر: دبي ــ البيان

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استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، بمقرّ المنظّمة، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الأستاذ إسماعيل عبد الله، والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء، هنأ المدير العام، الهيئة على كل ما وصلت إليه في مجال النهوض بالمسرح، ومنها ما تحقق مؤخراً من اعتماد استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي، من طرف مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، في دورته الثانية عشرة، والذي عقد باستضافة كريمة من دولة فلسطين، يوم 25 نوفمبر 2021، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء، على دور المسرح المدرسي، في نشر ثقافة المواطنة واحترام التنوع والاختلاف لدى الشباب، وارتباطاً بذلك، أبلغ المدير العام للأليكسو، السيد الأمين العام للهيئة، بأن المنظمة ستشكل لجنة لمتابعة تفعيل بنود هذه الاستراتيجية في الوطن العربي.

دعم مستمر

ومن جانبه، توجه الأستاذ إسماعيل عبد الله، أصالة عن نفسه ونيابة عن المسرحيين والمهتمين بالشأن المسرحي في العالم العربي، بالشكر والتقدير للمدير العام للمنظمة، على دعمه المستمر، وجهوده في رعاية الثقافة عموماً، والمسرح خصوصاً، من خلال اعتماد استراتيجية تطوير المسرح، واستراتيجية تنمية المسرح المدرسي في الوطن العربي.

كما أبرز الأمين العام للهيئة، أهمية وضع برنامج مشترك، لتكوين الخبرات في مجال المسرح المدرسي، والعمل على إيجاد أرضية عمل عربية مشتركة، للنهوض بالمسرح بالدول العربية، من خلال العديد من الأنشطة والتظاهرات التي ترعاها الهيئة العربية للمسرح، كمهرجان المسرح العربي، والمهرجانات الوطنية، ومراكز فنون الأداء، ومختلف الندوات الفكرية والورشات التكوينية. ووجّه المدير العام للمنظمة، بضرورة وضع كل برامج التعاون المشترك مع الهيئة، موضع التنفيذ، خاصة استراتيجية تنمية المسرح في الوطن العربي، ووضع منهاج موحد للمسرح المدرسي، انطلاقاً من المدارس النموذجية للمنظمة، كما حث على ضرورة منح الأولوية للدول ذات الاحتياجات الخاصة (جزر القمر، الصومال وجيبوتي)، في برامج التكوين والبحث والتوثيق، ودعم المكتبات المسرحية. وفي الختام، تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين منظمة (أليكسو)، والهيئة العربية للمسرح، بهدف التنسيق، ووضع برنامج مشترك، وآليات لتنفيذ المقترحات التي تمت مناقشتها بين الطرفين ومتابعتها.