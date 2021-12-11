سلطان بن أحمد: التنوع يلبي مختلف اهتمامات فئات وشرائح المجتمع

المصدر: ( الشارقة - البيان)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنوع الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة، بما يلبي مختلف اهتمامات واحتياجات فئات وشرائح المجتمع، وبما يدعم المسيرة التنموية التي تبنّتها وعملت عليها إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، عصر أمس، الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»، الذي تنظمه مبادرة «فعاليات الشارقة» التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز، تحت شعار «تشرق بفعالياتها».

وأشار سموه إلى أن الإقبال المتزايد على مختلف الفعاليات في الإمارة يعكس نجاحها، وتنوع مجالاتها الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية وغيرها، وذلك بتعاون بنّاء بين القطاعين العام والخاص، يدعم ما تصبو إليه الإمارة من اهتمام متكامل بكافة أفراد الأسرة والمجتمع.

وأطلق سموه خلال الحفل أجندة الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة في العام 2022م، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والتراثية والرياضية والفنية والترفيهية، وتستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع.

رؤية واضحة

وفي كلمتها خلال حفل افتتاح المهرجان، قالت علياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «منذ إطلاق (موقع فعاليات الشارقة) كانت الرؤية واضحة في إبراز ما تزخر به الإمارة من فعاليات وأحداث بتعاون ومشاركة قطاعيها العام والخاص، وفق منصة واحدة متكاملة تعطيها حقها من الاهتمام، وتنعكس على الحضور الإعلامي والسياحي الأمثل لها».

وأضافت: «تأتي هذه المبادرة، إحدى ثمار موقع فعاليات الشارقة، ويشارك في دورته الأولى أكثر من 25 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة تعمل جميعها بروح الفريق الواحد لتحتفي بإنجازات الإمارة في أجواء احتفالية مميزة، ونحن نخطو نحو عامٍ جديد حافلٍ بالأهداف والرؤى».

عرض غنائي

وتابع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والحضور، العرض الغنائي «الشارقة تشرق»، كما تخلل الحفل فقرات متنوعة تضمنت الألعاب النارية وعروضاً فنية وترفيهية.

وكان سموه قد تجول قبيل حفل الافتتاح في أقسام المهرجان المتنوعة، وتعرّف سموه من القائمين على الأجنحة وما تقدمه من فعاليات وأنشطة للأطفال والكبار. وتوقف سموه عند جناح معهد الشارقة للتراث ودائرة الخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما تعرف سموه خلال الجولة على مشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وأنشطة هيئة الإنماء التجاري والسياحي المتنوعة، إلى جانب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من الأجنحة للمؤسسات المختلفة.

حضر حفل افتتاح المهرجان كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس دائرة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من مديري عموم ومديري وممثلي دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة، وأجهزة الإعلام.