مهرجان السلع البحري ينطلق بفعالياته الثقافية والتراثية

المصدر: أبوظبي - وام

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تفقد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع مهرجان السلع البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وجال في أروقة المهرجان في يومه الأول، يرافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وزار مجلس النوخذة واطلع على محتويات المتحف التراثي البري والبحري وعدداً من محال السوق الشعبي.

وقال إن مهرجان السلع البحري يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتوجيهات القيادة الحكيمة التي أسهمت في ترسيخ المكانة التاريخية للمسابقات البحرية والتراث البحري والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة.

اعتزاز بالتراث

وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، أن تنظيم مهرجان السلع البحري يجسد الاعتزاز بالتراث ويسعى إلى تكثيف جهود صونه ودعم الثقافة والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة وتعزيز وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات التراثية.

وثمن المزروعي الشراكة بين لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي أثمرت تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يقام المرة الأولى في مدينة السلع، ويستهدف المحافظة على التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح بأهمية تراث الجزر الإماراتية، وتشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للمدينة.

فعاليات منوعة

واشتمل المهرجان لهذا العام على عدد كبير من الفعاليات الفلكلورية والثقافية والترفيهية والرياضية، وشهد اليوم الأول انطلاق سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ومسابقات الطبخ والحرف التراثية في السوق الشعبي ومكشات الظفرة، والألعاب الشاطئية التي تتضمن مسابقتي كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب عدد من المسابقات التراثية مثل بطولة كيرم وبطولة دومينو.