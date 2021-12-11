مهرجان مدائن التراث يبدأ في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - ( د ب أ )

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بدأت أمس فعاليات افتتاح مهرجان مدائن التراث في مدينة وادان شمال موريتانيا. وترأس انطلاق المهرجان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. ويحضر المهرجان الذي يستمر عشرة أيام نحو ثلاثة آلاف مدعو، قدموا من داخل وخارج موريتانيا، أغلبهم باحثون ومفكرون وشعراء وفنانون ومثقفون سينعشون سهرات وندوات فكرية وثقافية حول التراث الثقافي لهذه المدن ومكتباتها وعشرات الآلاف من المخطوطات النادرة المهددة بالتلف والضياع التي تحتوي عليها هذه المكتبات.

وقررت الحكومة الموريتانية هذا العام ولأول مرة ضخ ثلاثة مليارات اوقية( 25 مليون يورو) لتطوير البنى الخدمية في مدينة وادان تعبيراً منها كما قال وزير الثقافة المختار ولد داهي عن الأهمية المتنامية لهذه المدن ولهذا المهرجان. وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به اليوم «نريد لهذا المهرجان أن يختلف نوعاً وأن تكون هذه النسخة تجديداً وتطويراً وتحسيناً». يشار إلى أن هذا المهرجان يُقام مرة كل عام منذ 2011.