منطاد الإمارات يشارك في مهرجان وكأس مندوفية الإيطالي

المصدر: الشارقة - وام

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يشارك منطاد الإمارات في مهرجان وكأس مندوفية الإيطالي الدولي للمناطيد، الذي يقام في يناير المقبل بمنطاد خليفة القائد والمتوج بصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومنطاد ضمير الاتحاد والمتوج بصورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتأتي مشاركة منطاد الإمارات في المهرجان بدعوة رسمية من القائمين عليه، وكذلك ضمن سلسلة المشاركات الشتوية لمنطاد خليفة القائد، والتي ستشمل كذلك مدينة شتودو السويسرية وتنهايم متال عاصمة إقليمية تيرول النمساوية.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، إن الدعوة التي تلقيناها من المهرجان الإيطالي الدولي للمناطيد جاءت ثمرة النجاح الكبير لمشاركاتنا الشتوية في الأعوام السابقة، والتي لاقت الترحيب الكبير من المسؤولين في إيطاليا والجمهور الإيطالي، الذي توالى على مساعدة طاقم الفريق في التجهيز والإعداد للطيران ضمن نهج الفريق في إتاحة الفرصة للجمهور في المشاركة بالتركيب والإعداد، بهدف إيجاد مناخ تعاون وتقارب أكبر لتوصيل رؤية ورسالة قيادة الإمارات في مد جسور التواصل بين شعوب العالم والتعريف بالدولة ومدنها.

وأشاد المنصوري بالجهد الكبير الذي يقوم به أفراد وطاقم منطاد الإمارات خلال المشاركات الشتوية، والتي تأتي في مناخ وطقس يمتاز بشدة البرودة يصل إلى 15 درجة تحت الصفر وبالأخص أثناء المشاركات والإعدادات والتجهيز للتحليق في أوقات الليل.

وسينظم فريق منطاد الإمارات خلال المشاركة معرضاً للصور الفوتغرافية للمشاركات العالمية لمنطاد خليفة القائد، حيث سيعلن خلالها عن التصميم الجديد لعدد من المناطيد الجديدة، ومنها تصنيع منطاد الإمارات العالمية المتحدة والمتوج بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً وعرفاناً لما قدّمه سموه من عطاء وثقة لشباب الإمارات ودعم مسيرتهم وإيصالها لكل دول العالم.