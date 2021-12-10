«كانتين الشاطئ» تسعد الأطفال بأنشطة ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل فعالية كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات، في موسمها لعام 2021، تقديم عروضها المميزة للأطفال، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية، والتي تضمن لهم الاستمتاع بتجارب تفاعلية مليئة بالتشويق والمرح.

ونجحت وجهة الطعام الشاطئية، منذ بداية موسمها الجديد، الذي بدأ يوم 25 نوفمبر، في تحويل مقرها المؤقت ضمن جميرا بيتش، خلف صن ست مول، إلى أكثر الوجهات زيارة ونشاطاً في دبي، حيث تضمّ الفعالية مجموعةً متنوعةً من ورش العمل، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

إضافة إلى عروض الطعام من أشهى الوصفات، التي تدعو الجميع للاستمتاع بأجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. ويأتي إطلاق هذه الدورة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كجزء من الاحتفالات الرسمية باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر استمرار الفعاليات والأنشطة المخصصة للجميع، بما فيها سبلاش آند داش، من أولا لاب، والتي تتيح تجربة التعرف إلى صناعة العطور المميزة، احتفاءً بالتقاليد الإماراتية.

كما تواصل عروض (تعرّف على مدهش)، فعالياتها، بعدة عروض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة المتبقية من المهرجان، لتمنح الأطفال فرصة لقاء نجميهم المفضّلين مدهش ودانة، واللذين يأخذان الأبطال الصغار في مغامرات شيّقة، عبر احتفال المدينة الكبير.