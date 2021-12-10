«الوثبة كاستم شو» يشرع أبوابه لزوار مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبدأ غداً فعاليات ومسابقات «الوثبة كاستم شو» في مهرجان الشيخ زايد، التي تقدم لعشاق السيارات مغامرات حافلة بالإثارة والتشويق، وفرصة التعرف على أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية، وسيارات الدفع الرباعي وتجديدها وتزويد محركاتها، وتستمر فعالياته حتى 20 فبراير 2022.

يقدم هواة السيارات في «الوثبة كاستم شو»، مجموعة من الاستعراضات المشوقة والرائعة، وتتضمن العديد من ورش العمل الخاصة بتزويد محركات السيارات وتعديلها، والتي تستهوي فئة الشباب في الدولة، بالإضافة إلى ساحة مخصصة لعروض المركبات المعدلة، حيث تتيح لأصحاب هذه الهواية استعراض مشاريع تعديل السيارات أمام الزوار.

وتضم مسابقات «الوثبة كاستم شو» جوائز قيّمة مقسمة على3 فئات توزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، حيث خصصت الفئة الأولى لسيارات الكاستم (التعديل الكامل للسيارات بكل مكوناتها)، والفئة الثانية للسيارات الكلاسيكية التي صنعت في عام 1979 فما دون، أما الفئة الثالثة قد خصصت لتعديل المحركات ورفع قدرتها وقوتها نحو تسارع أعلى.