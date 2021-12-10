المسابقة الفنية «آرتوز» تختتم فعالياتها في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت في عجمان المسابقة الفنية «آرتوز 2021» التي نظمتها منطقة عجمان الحرة، بالتعاون مع مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومجلة «ماغزويد»، والتي شكّلت منصة مثالية لنخبة الفنانين والمبدعين لاستعراض أعمالهم الفنية المتميزة.

واستقطبت المسابقة، التي استمرت 7 أيام في مرسى عجمان أكثر من 170 فناناً من 25 دولة، وسط إشادة واسعة بالتظاهرة الفنية التي أتاحت الفرصة أمام إبراز المواهب المتميزة في عالم الفنون المرئية والتشكيلية من الرسم والنحت وغيرها.

واختتمت المسابقة بتتويج الفنانة عليا مدحت من جمهورية مصر العربية، تكريماً لعملها الفني الذي تمحور حول مسيرة نهضة وتقدم الإمارات خلال 50 عاماً، حيث حُظيت بالدعم الكامل لتأسيس شركة لإدارة أعمالها الفنية في «منطقة عجمان الحرة». وتم اختيار الفائزة عقب مرحلة تقييم شاملة قامت بها لجنة تحكيم مؤلفة من 3 أعضاء، وهم عادل علي البلوشي، فنان إماراتي وتنفيذي خدمات التطوير في «منطقة عجمان الحرة»؛ وخليل عبدالواحد، مدير قسم الفنون الجميلة في «هيئة دبي للثقافة والفنون»؛ وأتول باناس، فنان معروف وقيّم فني وحاصل على التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات.