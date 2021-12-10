الإمارات و«اليونيسكو» توقّعان اتفاقية إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدّة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، والذي سيتخذ من معهد الشارقة للتراث مقراً له، بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر «بيت الحكمة» بالشارقة، حيث وقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وأودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين- مؤسسة جمعية الناشرين الإماراتيين، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات».

والدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وَعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وسلمى الدرمكي، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات، وسالم خالد القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «اليونيسكو».

صون الإرث

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي، باعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية بأسرها، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال، من أجل تحقيق مزيد من التعاون لصون هذا الإرث للأجيال القادمة، وإنشاء المؤسسات القادرة على الوصول إلى هذا الهدف.

وأشارت معاليها إلى أن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، يؤكد على ثقة منظمة «اليونيسكو» بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه، وفي نفس الوقت يعكس المكانة المتميّزة لإمارة الشارقة في مجال الثقافة والتراث، وحرصها على المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

مكانة الشارقة

من جانبه، رحب الدكتور عبدالعزيز المسلّم بإعلان إنشاء المركز الجديد، الذي سيعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإبداعي والعمل الثقافي والتراثي، ويجعلها رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطوير وتأهيل القدرات العربية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي.

وقال: «يعد التراث الثقافي غير المادي أحد مقومات الحضارة الإنسانية، ومؤشراً على نهضة وتقدم الشعوب والمجتمعات، ومن شأن الحفاظ عليه أن يحقق مزيداً من التقارب بين الثقافات والجنسيات، ويرسي بينهم قيم التفاهم والتعاون والسلام، وسيكون للمركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية شأن كبير في الوصول إلى هذه الغايات التي تجمع عليها دول العالم كافة».

حماية التراث

وبموجب الاتفاقية، يختص المركز في بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي، وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية، وتعزيز القدرات المؤسسية لحماية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية، مع تعزيز مقاصد وأهداف اتفاقية عام 2003 في المنطقة، ورفع مستوى مشاركة المجتمعات والمجموعات والأفراد في حماية التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وضمان احترامه في الدول العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي.