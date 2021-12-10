مهرجان فعاليات الشارقة يبدأ اليوم على مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - البيان

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بمزيج من الفعاليات الفنية والتراثية والترفيهية، تنقل فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة» اليوم، الجمهور إلى فضاء مفتوح من المتعة والتعلم والاستمتاع بالفرق الاستعراضية والمسابقات الرياضية والمعرفية، مقدمةً على مدار يومين في مسرح المجاز، جهود أكثر من 25 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة في الإمارة تحت شعار «تشرق بفعالياتها».

وتفتح فعاليات المهرجان، الذي تنظمه مبادرة «فعاليات الشارقة»، التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أبوابها أمام مختلف فئات الجمهور من الكبار والصغار مجاناً، حيث يشهد اليوم الأول من المهرجان إطلاق أجندة فعاليات واحتفالات الشارقة للعام المقبل 2022، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المتجولة والبهلوانية، وعددٍ من ورش العمل التفاعلية والجلسات والأمسيات الشعرية.

عروض موسيقية

ويوفر المهرجان فحوصات طبية مجانية للجمهور، ويتيح للزوار فرصة الاستمتاع بعروض موسيقية، وجلسات طهي مباشرة، وجولات في بحيرة خالد على متن قوارب، إلى جانب عروض للحرف اليدوية، تقدم جانباً من الصناعات التراثية الإماراتية التقليدية.

ويوفر المهرجان مواقف لمركبات الزوار في منطقة المباني الحكومية في الشارقة، ويخصص حافلات لنقل الجمهور إلى مسرح المجاز، كما يخصص حافلات لنقل الجمهور من محطات متعددة حول بحيرة خالد.

وتشارك أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة في إمارة الشارقة بالمهرجان الذي يفتح أبوابه من الـ4 عصراً حتى الـ11 مساءً اليوم، ومن الـ2 ظهراً حتى الـ10 من مساء غد.