مؤسسة ربع قرن تشارك بـ 70 ورشة عمل وفعالية جاذبة في مهرجان الضواحي الـ 10

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تشارك مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» متمثلة في «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات-تطوير»، بجناح يشتمل على ما يقارب من 70 فعالية ونشاطاً وورشة عمل متخصصة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والمسابقات الترفيهية، في فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان «ضواحي»، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال الفترة من 9-31 ديسمبر 2021 في حديقة القرائن 5 بمدينة الشارقة.

فرصة حقيقية

وتعد مشاركة مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في هذا الحدث فرصة حقيقية لتعريف الجمهور بالدور الذي تلعبه مؤسسات ربع قرن في تنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والفتيات والشباب في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، لبناء أجيال واعية ومؤثرة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات ضمن المسارات المعتمدة، وهي: الرياضة والفنون والعلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات وريادة الأعمال والمهارات الحياتية، وفق أعلى المعايير ويتم تقديمها على أيدي مختصين في بيئة آمنة بمراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، والتي يبلغ عدد منتسبيها ما يقارب (14268) منتسباً.

عاليات متنوعة

وسيشهد الجناح حزمة من الورش والفعاليات المتنوعة التي سيتم تنفيذها من خلال مجموعة من المختصين ومنتسبي مؤسسات ربع قرن، منها: الورش القرائية والزراعة المائية وتعليم اللغة والثقافة اليابانية وعلم الجنائيات، بالإضافة إلى ورش جاذبة في مجال التصوير والتحكم بالدرون، والعروض المسرحية.

أمسية فلكية

كما سيكون زوار جناح ربع قرن على موعد مع أمسية فلكية لمشاهدة الكواكب والنجوم من خلال تلسكوب متنقل في الحديقة.

وسيحظى هواة الرسم بورش فنية متنوعة، من أبرزها: ورشة الرسم الجرافيتي، وورشة فن المانغا، التي سيتعرف خلالها المشاركون على فن رسم الصور والشخصيات اليابانية، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان «التشكيل بالريزن»، التي يتم من خلالها استخدام أنواع من الإيبوكسي لإنتاج قطع فنية ملونة.

كما سيستمتع الزوار بمشاهدة العروض المسرحية على المسرح العام، منها: مسرحية جعلوني مجرماً، بالإضافة إلى فنون العرائس وخيال الظل.