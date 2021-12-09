معرض الكتاب الفني الرابع: «نقطة لقاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق، اليوم، النسخة الرابعة من معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون سنوياً، في بيت عبيد الشامسي التراثي في ساحة الفنون.

وعلى امتداد 3 أيام، يقدم المعرض طيفاً واسعاً من كتب الفنانين، والأعمال الأكاديمية، والدوريات والمجلات المصورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما يسلط الضوء على مطبوعات المؤسسات الثقافية، والفنانين ومصممي الغرافيك والمبدعين الشباب في الإمارات العربية المتحدة. وتقدم نسخة المعرض لهذا العام، سلسلة من الجلسات الحوارية، وإطلاق عدد من الكتب والدراسات البحثية، التي تقام في مبنى الطبق الطائر، إذ تقدم الفنانة آلاء يونس في أولى الجلسات، قراءة استقصائية في أرشيف وحياة وأعمال الفنان الفلسطيني عبد الحي مسلم زرارة.

أما الجلسة الثانية، فتتناول كتاب «أبدع بخطورة: ملحق لبينالي الشارقة 14»، من تحرير عمر خليف مدير المقتنيات، وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون، الذي يتحدث عن تجربة التقييم المشترك لبينالي الشارقة 14، ويسأل عن معنى الإبداع في عصر يتسم باضطراب دائم.

اصدارات

فيما تقدم مؤسسة الشارقة للفنون، ومعهد أفريقيا، وشريكهما في النشر سكيرا، خلال الجلسة الثالثة، آخر إصداراتهما المشتركة، وهي: «أحمد مرسي:

خيالات حوارية»، «ما وراء باب اللا عودة: مواجهة التاريخ الاستعماري الخفي بالفن المعاصر»، و«في الوطن داخل العالم: كراسة إبراهيم الصلحي، مذكرات»، وتستضيف الجلسة كلاً من حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، صلاح محمد حسن مدير معهد أفريقيا، إدواردو غيزوني مدير المطبوعات العالمية في سكيرا، نورة المعلا مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، شيرين مرسي، أمين ومسؤول ممتلكات أحمد مرسي، وسيلين وندت (قيّمة فنية وكاتبة).