مركز جمعة الماجد يستقبل وفد «الثقافة الإسلامية»

المصدر: (دبي - البيان)

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زار وفد من مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في إسبانيا، برئاسة جمعة الكعبي، مدير المؤسسة، أول من أمس، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف التعرف إلى ما يقدمه المركز من خدمات وأنشطة، وما يحتويه من ذخائر المقتنيات.

ضمَّ الوفد عدداً من أساتذة الجامعات الإسبانية من المثقفين والمفكرين والأكاديميين، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، والأستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز. بدأت الزيارة بعرض فيلم تعريفي عن المركز ومقتنياته، ثم جولة في أقسام المركز شملت المكتبات الخاصة التي شاهد فيها الوفد عدداً من نوادر المطبوعات، ثم زار الوفد المعمل الرقمي واطلع على طرق تحويل الكتب إلى مواد رقمية. وكان خاتمة الزيارة قسم المخطوطات.