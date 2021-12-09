الشارقة تتسلم راية ضيف شرف معرض المكسيك للكتاب

المصدر: المكسيك - البيان

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في تمثيل عربي هو الأول من نوعه في المكسيك، تسلَّمت الشارقة راية ضيف شرف الدورة 36 من معرض المكسيك الدولي للكتاب (فيل) 2022، لتحتفي المكسيك بالثقافة الإماراتية والعربية ورموزها من الأدباء والمبدعين والفنانين من خلال تكريم مشروع الشارقة الثقافي والحضاري.

وتسلم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل خاص عقد في ختام الدورة الخامسة والثلاثين من «معرض المكسيك للكتاب»، راية ضيف الشرف من مانويل جيراردو تالافيرا، سفير دولة البيرو لدى المكسيك، ضيف الشرف (فيل) هذا العام، بحضور راؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب، وماريسول شولز مانوت، مديرة معرض المكسيك للكتاب، وجمع من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والناشرين والإعلاميين.

وقال أحمد بن ركاض: «تقود إمارة الشارقة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مسيرة الحوار الأدبي العربي مع الأمم، وجهود التعريف بالكتاب الإماراتي عالمياً، وهو ما نفخر ونعتز به في كل محفل ثقافي عالمي، إذ بات يكفي أن نقول: نحن من الشارقة، فهي مرادف الكتاب والأدب والمعرفة على مستوى العالم».

كنوز الثقافة

بدوره، قال راؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب (فيل): «نتطلع من خلال اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف معرض المكسيك الدولي للكتاب، إلى إبراز كنوز الثقافة الإماراتية والعربية التي تعد واحداً من أهم عناصر التنوع العالمي، وإننا على يقين بأن الشارقة هي خير ممثل لهذه المساحة الكبيرة من العالم، وسيكون لحضورها تأثير في إغناء فعاليات المعرض».

من جانبه قال مانويل جيراردو تالافيرا، سفير البيرو لدى المكسيك: «سعداء أن نلتقي مع الشارقة على أرض المكسيك، ونلمس على أرض الواقع حجم الجهد الذي تقدمه والمكانة التي تحتلها بين عواصم الثقافة العالمية».