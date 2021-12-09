شمس «طيران الإمارات للآداب» الـ14 تمهد لشروقها بفعالية قرائية في الصحراء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شرع مهرجان طيران الإمارات للآداب، في التحضير لفعاليات دورته المقبلة، عبر جملة برامج متنوعة، حيث يأتي ذلك بينما بدأ العد التنازلي لدورته الرابعة عشرة.

وقد أعدت إدارة المهرجان احتفالية خاصة لإشراقة شمس الدورة الجديدة من المهرجان العالمي الرائد ولبزوغ فجر الأمل والتفاؤل من جديد. إذ اختار المهرجان بث الحياة في إحدى النتائج التي توصلت إليها دراسة «newMapper360®» بفعالية فريدة تحتفي بشروق الشمس المذهل تمهيداً لأجواء المهرجان الثرية.

وقد أتاحت الفعالية للقرّاء لقاء مجموعة من الكتّاب والتعرف عليهم عن قرب وإمضاء وقت رائع معهم في تجربة مشتركة، وهو ما يعكس اتجاهاً قوياً عبر الإنترنت لمجتمعات متنامية من قرّاء الكتب الصوتية والكتّاب المتفاعلين مع قرائهم عبر الوسائط المتعددة.

وقد أشارت الدراسة أيضاً إلى زيادة عالمية بنسبة 3 ٪ في المحادثات عبر الإنترنت حول الكتب والقراءة، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوع من المحادثات بزيادة بلغت نسبتها 7 ٪ مقارنة بالعام الماضي.

فجر جديد

استضاف هذه الفعالية، في صحراء دبي، مخيم كارافان سراي الصحراوي، وقد شارك فيها أكثر من 100 كاتب وشاعر، إضافة إلى أصدقاء المؤسسة ومحبي القصص، وقد تداول المشاركون أكثر من 200 كتاب وفرها المهرجان في للمطالعة والمناقشة وقد اختار بعض من الحضور أن يأخذوا الكتب معهم.

ويمثل الحدث فجراً جديداً للمهرجان، مع انطلاقة دورة برنامج 2022 التي تحفل بالتجارب الفريدة، والفعاليات الخاصة، والمفاجآت والمزيد في إطار موضوع «ها هي تشرق الشمس». يحدد تقرير «newMapper360®» الاتجاهات الرئيسة في المشهد الأدبي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم، وسوف يصدر رسمياً في غضون الأشهر المقبلة.

ويُقام مهرجان الإمارات للآداب في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دبي.

أجواء طبيعية

وعن الدورة القادمة وما تحمله من آمال وتطلعات لعالم جديد، تحدثنا مديرة المهرجان، أحلام بلوكي: بعد معايشة جائحة «كوفيد 19» لفترة طويلة، نجتمع هنا في حضن هذه الأجواء الطبيعية الصحراوية الساحرة، للقراءة وتجاذب أطراف الحديث حول الكتب والكتّاب في كنف الأنوار التي تدفع بالظلال في لحظات تبرئ الروح من همومها.

ولقد أدركنا مدى حاجة الناس في مجتمع الإمارات إلى القصص والكتب والمهرجان وقد طال انتظارهم للدورة القادمة، فأحببنا أن نجمعهم هنا لتناول الإفطار والمطالعة وتجاذب أطراف الحديث عن الأدب والكتّاب والكتب مع المئات من مجتمعنا المحلي، من أجل بث الروح الإيجابية ونشر الفرح والتمهيد للدورة القادمة للمهرجان التي تحفل بكل ما هو نابض بالحياة.

أمسيات ساحرة

تعد أمسية «أبيات من أعماق الصحراء» التي تجمع بين أداء شعراء العالم، والضيافة العربية الأصيلة؛ من الفعاليات التي تتفرد بها دبي وتقام في «كارافان سراي» في كنف الأجواء الصحراوية الآسرة تحت السماء المرصعة بالنجوم، وهناك أيضاً قراءات ممتعة مع الكتّاب الحائزين العديد من الجوائز، وحوارات في أمسيات ساحرة فاكهتها مواقد النار.