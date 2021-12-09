الاستدامة عنوان «أسبوع الموضة» في دبي 16 الجاري

المصدر: (دبي – البيان )

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تشهد دبي، انطلاق أسبوع الموضة، خلال الفترة من 18-16 ديسمبر الجاري، ويستعرض الحدث مجموعة راقية من الأزياء العصرية، بتصاميم عالمية في (آي إم جي عالم من المغامرات). ويسلط الحدث الرائد على مدار ثلاثة أيام، الضوء على تشكيلة أزياء راقية، لنخبة من المصممين المحليين والعالميين، بجانب فعاليات مميزة، تستقطب عشاق الموضة، وعروض تقديمية من المصممين الرواد، تعكس تركيز التصاميم على تحفيز الاستدامة الاقتصادية.

وتشمل مجموعة نخبة المصممين الرواد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، المشاركين في الحدث: ربيع زد وأميرة أهلي (بيت IKAT)، أنجيلو إستيرا، فاروين مروح، بهنودي، أتيليه زهرة، نيفيدا سابو، روكي إس، فيكتور كلوزيت، ليماك من كامل، لارا فاشون، محمد نعمان أنصاري، سمو هينا حسين وأماتو من فورن ون.

وقال سيف علي خان المدير الإداري لشركة سوبريم إيفينتس، المنظمة للحدث: «يعكس هذا الحدث الرائد، رؤية الإمارات ومكانتها الريادية في مجال الموضة العالمية، كما يستعرض أعمال المصممين المحليين، بين عشاق الموضة في المنطقة، بالإضافة إلى أن الحدث يسهم في دعم جهود إمكانية خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نمو العلامات التجارية المتخصصة في هذا المجال».

ومن جهته، قال كيفين أوليفر مدير أسبوع الموضة في 2021: «تهدف فعاليات أسبوع الموضة، إلى تسليط الضوء على أبرز المواهب المحلية والإقليمية، من خلال استعراض أحدث تصميماتهم، في حدث رائد من نوعه، ومتميز في هذا المجال، من أجل خلق الفرصة لدعم المواهب المحلية، وتقديم أفضل العلامات التجارية لعشاق الموضة».