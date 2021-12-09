«رحلة الهجن» تنطلق اليوم من ليوا

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فجر اليوم من منطقة ليوا في الصحراء الغربية النسخة الثامنة لـ «رحلة الهجن»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتضم 29 مشاركاً من 21 جنسية مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، وينتمي المشاركون إلى: الإمارات، بريطانيا، نيكاراجوا، ألمانيا، الهند، التشيك، أمريكا، إيطاليا، استونيا، السعودية، البرازيل، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، الفلبين، بولندا، بلجيكا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، مصر، فرنسا.

وتمتد الرحلة من منطقة ليوا في الصحراء الغربية ليقطع المشاركون على متن الهجن مسافة 640 كلم وسط الكثبان الرملية، وفق خط سير، يضم محطات أبرزها:

أم الحصن، عرادة، بطين ليوا، محمية قصر السراب، محمية المها، جنوب الخزنة، الخزنة، العجبان، سيح السلم، بحيرة إكسبو، وصولاً إلى مقر معرض «إكسبو 2020 دبي» يوم 21 ديسمبر الجاري.

حيث سيكون الختام في قلب الحدث العالمي، وستضم الرحلة محطات للاستراحة والتخييم، وسيتم تزويد المشاركين بجميع الاحتياجات اللازمة للرحلة من مأكل ومشرب وخيم منفردة والإبل التي سيرتحلون على ظهورها إلى لوازمها.

مهارات

وقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتخصيص مدربين محترفين للمشاركين، قاموا بتعليمهم كيفية إتقان مهارات التعامل مع الهجن، حيث شارك عدد كبير منهم في السباقين التمهيدين اللذين أقيما أخيراً في المرموم بعدما وصلوا إلى درجة عالية من المهارات بالقدرة على امتطاء الهجن.

وجاء اختيار المشاركين بالقائمة النهائية التي تضم 28، من أصل نحو 300 شخص تقدم بطلب المشاركة في هذه الرحلة، وهم:

البريطاني هوارد ليدهام، كلاوديا جرانبيرج من نيكاراجوا، الألماني اندرياس ديجيس، الهندي دومينيك كولانجارا، التشيكية جانا فينتروفا، الإماراتي سعيد محمد رئيس، الأمريكية مريم سهروردي، الإيطالي نقولا بيتيو، الأستونية لورا عزت، الهندي بلال باليكار، السعودية مضاوي الأحمد، البرازيلية ماريسكا سشير، الهولندي جوست فيربلويج، النمساوية رينات انتولكوفيش، الألمانية باولين بيسكير، الألمانية ايميليا بيسكير، الكورية الجنوبية جيول بانج، الهندي عمار أحمد، الفلبيني ناتانيل ازاركون، البولندية مونيكا تيريسا، البلجيكية أن كارين، الجنوب أفريقية سيلك بفيزير، الإسباني دافيد بيسكادور، المصرية أمينة سامي، الفرنسي محمد اميهدار، الإيطالية نيكول بوسيتو والإماراتيات بتول غيث وحكيمة غيث وخولة البلوشي.

دعم

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي يقود هذه الرحلة، أن الدعم والمتابعة الذي تحظى به هذه الرحلة التي تشرفت خلال النسخ الماضية بزيارات شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سباق الهجن الذي يقام سنوياً بالتزامن مع مهرجان المرموم، إنما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على أهمية بناء الجسور مع كل الشعوب والسعي لتبادل الثقافات، ومع الإقبال والحرص من الجنسيات المختلفة المقيمة في الدولة على التعرف على الموروث الشعبي.

فإننا سعينا في المركز أن تقدم هذه الرحلة تجربة غنية ورائدة من نوعها على صعيد العالم في التعايش مع التراث المحلي بكل تفاصيله واكتساب مهارات ركوب المطايا والهجن وخوض هذه الرحلة في الصحراء والإقامة فيها لنحو أسبوعين.

تجربة

وعبر عدد من المشاركين في الرحلة عن تطلعهم لخوض رحلة غير مسبوقة على صعيد الخوض في قلب الصحراء وتعلم مهارات ركوب الهجن، والتعرف على التراث الإماراتي عن كثب. وأكدت البولندية مونيكا تيريسا، أن الأمر سيكون مختلفاً تماماً عن أي تجربة أخرى في حياتها، وقالت:

كمدير مالية، فإنني لم أظن بعد العيش هنا في الإمارات، أنني سأقوم بهذا النوع من الغوص في التراث الإماراتي، الأمر بأكمله رائع للغاية. أما الألمانية باولين بيسكير، التي تعمل معلمة، فأكدت أن دعم عائلتها هو السبب الرئيسي وراء قيامها بهذه الخطوة، فيما رأت أن التراث الإماراتي غني وجميل للغاية، وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي سنخرج بها بعد المشاركة في هذه الرحلة لنحو أسبوعين.