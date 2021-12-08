الوطن والذات يطوفان في بيت الشعر بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، أقام بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة أول من أمس، أمسية شعرية شارك فيها كل من علي العبدان ونايف الهريس من دولة الإمارات، والدكتور إياد عبدالمجيد من العراق، بحضور محمد البريكي مدير البيت وعدد من محبي الشعر والثقافة، وقدمها الدكتور أحمد عقيلي.

حضر الوطن في قصائد الشعراء، وتجلت القصيدة بمعاني الفخر والولاء، كما حضرت أغراض الشعر الأخرى في قصائدهم.

الشاعر علي العبدان قرأ مجموعة من النصوص التي عبرت عن معاناة الذات ومكابدة الحياة بلغة رشيقة أنيقة غلب على مفرداتها اليأس الذي يسكن الكلمة.

وقرأ الشاعر الدكتور إياد عبدالمجيد للوطن واحتفالاته بعيد الاتحاد الخمسين، معبراً عن الولاء والوفاء والأنفة.

واستفتتح نايف الهريس في استهلال قراءاته قصيدة «عيد الإمارات الخمسون» قصيدة طافت في أجواء الوطن ورحلة العطاء والبناء الممتدة عبر هذا الزمن الكبير بالإنجازات العظيمة. وفي ختام الأمسية كرم محمد البريكي الشعراء ومقدم الأمسية.